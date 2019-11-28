28 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин пожелал москвичам на Новый год хорошего настроения и уверенности в завтрашнем дне.
«Главное, чтобы праздники прошли, и у москвичей осталась уверенность в завтрашнем дне и хорошее настроение в новом году», - сказал Собянин в интервью МИА «Россия сегодня».
Мэр Москвы уверил горожан, что столице «на надежных рельсах», и люди могут быть уверенны в «в завтрашнем дне города»: его развитии и экономике.
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