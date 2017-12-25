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Город     25.12.2017 16:25

Собянин прибыл на место ЧП в ЗАО и поручил проверить автобусные парки

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Теги:  Сергей Собянин  авария  Славянский бульвар  автобусы  проверка 

25 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл на место аварии с автобусом в районе метро «Славянский бульвар» и дал поручение проверить весь автобусный парк, сообщает «Интерфакс».

«Я дал команду, чтобы проверили весь автобусный парк. Мы проведем тщательное расследование», заявил Собянин.

Вместе с мэром Москвы на место аварии приехали глава заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, а также глава столичной полиции Олег Баранов.

Ранее стало известно, что в районе станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. В результате аварии погибли 4 человека 15 человек получили ранения.


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Карта места

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Теги: 
Сергей Собянин  авария  Славянский бульвар  автобусы  проверка 

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