25 декабря. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин прибыл на место аварии с автобусом в районе метро «Славянский бульвар» и дал поручение проверить весь автобусный парк, сообщает «Интерфакс».
«Я дал команду, чтобы проверили весь автобусный парк. Мы проведем тщательное расследование», заявил Собянин.
Вместе с мэром Москвы на место аварии приехали глава заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, руководитель департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры города Максим Ликсутов, а также глава столичной полиции Олег Баранов.
Ранее стало известно, что в районе станции метро «Славянский бульвар» автобус въехал в подземный переход. В результате аварии погибли 4 человека 15 человек получили ранения.
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