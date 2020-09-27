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Город (Москва и область)     27.09.2020 09:02

Собянин принял решение о досрочном начале отопительного сезона

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Теги:  отопление. Сергей Собянин  Собянин  коронавирус 

27 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин на своем сайте сообщил, что принял решение о досрочном начале отопительного сезона. Отопление в жилых домах начнут включать с понедельника, 28 сентября. Кроме того, принято решение возобновить программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам.

«С завтрашнего дня почти два миллиона пожилых и хронически больных москвичей должны оставаться дома. Большинство из них находятся в городе. Но немало пенсионеров живут на дачах или собираются уехать за город в ближайшее время», - написал Собянин.

«Чтобы пребывание дома было максимально комфортным, я принял решение о досрочном начале отопительного сезона. С понедельника тепло начнет поступать в жилые дома. Погода становится холодней и нужно отапливать дачи, для этого мы возобновляем программу доставки дров на дачные и садовые участки по льготным ценам»", - подчеркнул мэр Москвы.

Для заказа дров нужно позвонить по телефону горячей линии: 8-495-870-45-09.

Согласно существующим нормам, отопление в Москве включается, когда среднесуточная температура наружного воздуха ниже восьми градусов в течение пяти дней. Ранее сообщалось, что В Москве начали включать отопление на социальных объектах. Тепло на объекты подается при наличии заявки и технической возможности.

Собянин в пятницу попросил людей старше 65 лет без необходимости не выходить из дома. Он также рекомендовал главам предприятий перевести как можно больше сотрудников на удаленку. Собянин выразил надежду, что к жестким ограничениям из-за коронавируса возвращаться не придется.


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Теги: 
отопление. Сергей Собянин  Собянин  коронавирус 

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