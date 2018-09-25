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Город (Москва и область)     25.09.2018 18:31

Собянин призвал депутатов Мосгордумы принять активное участие в развитии программы «Мой район»

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Теги:  Мой район  благоустройство  Сергей Собянин  Собянин 

25 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин призвал депутатов Московской городской Думы принять активное участие в развитии программы «Мой район». Об это он заявил в ходе встречи с членами фракции партии «Единая Россия» и депутатского объединения «Моя Москва»

«Программа «Мой район» - не просто набор мероприятий по строительству, ремонту, благоустройству. Это комплексная работа по формированию в каждом районе комфортной и уютной, интересной и дружелюбной социокультурной среды, объединяющей людей в будни и праздники. Это проекты по созданию новых «точек роста», центров притяжения и общения жителей», - сказал Собянин, которого цитирует пресс-служба Мосгордумы.

1 августа Собянин объявил о создании комплексной программы развития и благоустройства каждого из районов. Он отметил, что после встреч с жителями принято решение создать программу «Мой район», чтобы у каждого района «была комплексная программа развития». Собянин подчеркнул, что программа не должна стать формальностью и не должна быть временной, а обновлять ее нужно в «годовом цикле».

Позже мэр Москвы отметил, что не все городские программы дошли до каждого района. «В одном районе по-прежнему не хватает мест отдыха. В другом — нет центра социального обслуживания. В третьем — еще что-то мешает нормально жить».

По словам Сергея Собянина, реализация программы задаст вектор развития московских районов на годы вперед.


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Теги: 
Мой район  благоустройство  Сергей Собянин  Собянин 

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