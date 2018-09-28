28 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей принять участие в выборе названия новой станции Большой кольцевой линии метрополитена, свое обращение он опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter.
По проекту станция будет называться «Воронцовская», однако также рассматриваются варианты названия «Калужская» и «Площадь Академика Келдыша».
Мэр Москвы призвал горожан принять участие в голосовании по выбору названия новой станции на портале «Активный гражданин».
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