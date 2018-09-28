Сообщите свою новость
 
Актуальные темы: выборы снос пятиэтажек
Город (Москва и область)     28.09.2018 14:07

Собянин призвал москвичей выбрать название для новой станции БКЛ

ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Сергей Собянин  Активный гражданин  БКЛ  голосование 

28 сентября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин призвал москвичей принять участие в выборе названия новой станции Большой кольцевой линии метрополитена, свое обращение он опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter.

По проекту станция будет называться «Воронцовская», однако также рассматриваются варианты названия «Калужская» и «Площадь Академика Келдыша».

Мэр Москвы призвал горожан принять участие в голосовании по выбору названия новой станции на портале «Активный гражданин».


x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Facebook Google Plus Одноклассники Twitter Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Сергей Собянин  Активный гражданин  БКЛ  голосование 

Возврат к списку

Лента новостей

14:07 Город (Москва и область) Собянин призвал москвичей выбрать название для новой станции БКЛ

13:45 Город (Москва и область) Здание Театра имени Пушкина в Москве отреставрируют

12:54 Город (Москва и область) Собянин подписал закон о поддержке москвичей предпенсионного возраста

12:17 Общество Более 2 млн рублей собрано за месяц на реставрацию памятника Минину и Пожарскому

11:57 Город (Москва и область) Эстафета огня Универсиады в Москве: какие улице перекроют 29 сентября

Актуальные материалы

18:31 Город (Москва и область) Собянин призвал депутатов Мосгордумы принять активное участие в развитии программы «Мой район»

10:01 Город (Москва и область) В московских поликлиниках медкарты оснастят радиометками

09:07 Город (Москва и область) Представителем мэра Москвы в Мосгордуме стала Наталья Сергунина

08:55 Город (Москва и область) В Москве реорганизованы два департамента

12:45 Город (Москва и область) Собянин внес в Мосгордуму законопроект о поддержке москвичей старше 50 лет

14:06 Город (Москва и область) Наталья Сергунина возглавила Аппарат Правительства Москвы

13:58 Город (Москва и область) Анастасия Ракова назначена вице-мэром Москвы по вопросам социального развития

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2017 ИА МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru