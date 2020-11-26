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Город (Москва и область)     26.11.2020 09:01

Собянин продлил в Москве ограничения, срок действия которых истекал в конце ноября

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Сергей Собянин  Собянин 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте, что на полтора месяца продлил ограничения из-за коронавируса, срок действия которых истекал 29 ноября.

До 15 января 2021 года:

— Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома.
— Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала.
— Будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.

При этом Собянин заявил, что необходимости вводить дополнительные ограничения в Москве на данный момент нет.

В Москве с 13 ноября введены новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Среди них перевод студентов на дистанционное обучение, запрет на работу в ночное время развлекательных заведений, сокращение разрешенного числа зрителей в театрах и кинотеатрах и другие. Кроме того, власти продлили дистанционное обучение для школьников 6-11 классов по 6 декабря.


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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Сергей Собянин  Собянин 

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