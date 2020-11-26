26 ноября. Mossovetinfo.ru – Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил на своем сайте, что на полтора месяца продлил ограничения из-за коронавируса, срок действия которых истекал 29 ноября.



До 15 января 2021 года:



— Москвичам старше 65 лет и гражданам, страдающим хроническими заболеваниями, по-прежнему следует оставаться дома.

— Предприятия и организации должны обеспечить дистанционный режим работы, как минимум, для 30% своего персонала.

— Будут закрыты городские досуговые учреждения для детей.



При этом Собянин заявил, что необходимости вводить дополнительные ограничения в Москве на данный момент нет.



В Москве с 13 ноября введены новые ограничения для борьбы с распространением коронавируса. Среди них перевод студентов на дистанционное обучение, запрет на работу в ночное время развлекательных заведений, сокращение разрешенного числа зрителей в театрах и кинотеатрах и другие. Кроме того, власти продлили дистанционное обучение для школьников 6-11 классов по 6 декабря.