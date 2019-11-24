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Город (Москва и область)     24.11.2019 23:14

Собянин: проезд по МЦД в ближайшие две недели будет бесплатным

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Теги:  МЦД  МЦД-1  МЦД-2  Собянин  Сергей Собянин 


24 ноября. Mossovetinfo.ru – Проезд по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным в ближайшие две недели. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Собянин.

Мэр столицы отметил, что с 25 ноября принято решение увеличить составность всех поездов на МЦД-2 до 10-11 вагонов. Такое решение принято в связи со значительным ростом пассажиропотока на МЦД - количество пассажиров в рабочие дни превысило 500 тысяч человек.

«На МЦД-1 количество вагонов увеличим в течение следующих 15 дней. Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее», - добавил Собянин.

Движение по первым двум маршрутам МЦД было открыто 21 ноября. Запуск сопровождался массовыми жалобамипассажиров на различные проблемы. Протяженность первых двух маршрутов МЦД - «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» - составляет 132 километра, на них расположено 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на метро и МЦК.


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Карта места

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Теги: 
МЦД  МЦД-1  МЦД-2  Собянин  Сергей Собянин 

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