

24 ноября. Mossovetinfo.ru – Проезд по Московским центральным диаметрам (МЦД) будет бесплатным в ближайшие две недели. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети «ВКонтакте» мэр Москвы Собянин.



Мэр столицы отметил, что с 25 ноября принято решение увеличить составность всех поездов на МЦД-2 до 10-11 вагонов. Такое решение принято в связи со значительным ростом пассажиропотока на МЦД - количество пассажиров в рабочие дни превысило 500 тысяч человек.



«На МЦД-1 количество вагонов увеличим в течение следующих 15 дней. Будем и дальше развивать МЦД, делать их комфортнее и удобнее», - добавил Собянин.



Движение по первым двум маршрутам МЦД было открыто 21 ноября. Запуск сопровождался массовыми жалобамипассажиров на различные проблемы. Протяженность первых двух маршрутов МЦД - «Одинцово – Лобня» и «Нахабино – Подольск» - составляет 132 километра, на них расположено 57 станций, с 19 из которых можно пересесть на метро и МЦК.