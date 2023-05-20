 
Актуальные темы: Китай КНР Украина
Город (Москва и область)     21.05.2023 10:11

Собянин рассказал о проекте проект "Активный гражданин" объединившем за 9 лет более 6,4 млн. москвичей

ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги:  Активный гражданин  Собянин  платформа  голосование  выбор  альтернативы  власть  эффективность 

21 мая — Mossovetinfo.ru — За 9 лет работы проект "Активный гражданин" объединил больше 6,4 миллиона москвичей, позволил на онлайн-платформе провести голосования по городским вопросам, более 3900 из которых уже реализованы, сообщил в воскресенье мэр города в своем Telegram-канале.
Собянин также поблагодарил участников городской онлайн-платформы.

"Дорогие москвичи, спасибо вам за активное участие в жизни города!", — написал мэр столицы.

 Собянин сообщил, что "благодаря активным горожанам" были приняты решения по таким вопросам:
— выбрали названия 54 паркам и скверам, 50 улицам и бульварам, 29 станциям метро и вокзалам МЦД;
— выбрали цвет для Некрасовской линии на карте метро;
— благоустроили больше 2000 дворов, улиц, площадей, набережных, парков;
— запустили и улучшили больше 50 электронных госуслуг и сервисов;
— составили список домов для Программы реновации;
— выбрали проекты реабилитации крупных природных парков: "Битцевский лес", "Кусково", "Щукинский парк", "Покровское-Стрешнево".
Активный гражданин, Собянин, платформа, голосование, выбор, альтернативы, власть, эффективность
ИА МОССОВЕТ также напоминает, что:
— в «Активном гражданине» проводились голосования по программе празднования Дня города;
обсуждение градостроительных проектов;
— голосование по вопросу установки памятника на Лубянской площади в Москве, на выбор предлагалось два варианта: Александр Невский и Феликс Дзержинский (голосование остановлено досрочно);
— и многие другие.

В 2020 году на своей странице «ВКонтакте» мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что на портале «Активный гражданин» появилась карта реализованных проектов.

В 2022 году Мэру Москвы Сергею Собянину было направлено обращение с просьбой разрешить мундепам проводить опросы горожан на платформе «Активный гражданин», что позволит лучше узнать мнение избирателей по вопросам, которые входят в круг полномочий муниципальных депутатов.

x

Карта места

Поделиться с друзьями: 
ВКонтакт Одноклассники Яндекс Livejournal Liveinternet Mail.Ru
Теги: 
Активный гражданин  Собянин  платформа  голосование  выбор  альтернативы  власть  эффективность 

Возврат к списку

Другие материалы

Лента новостей

10:11 Город (Москва и область) Собянин рассказал о проекте проект "Активный гражданин" объединившем за 9 лет более 6,4 млн. москвичей

09:34 В мире Президент Украины Зеленский признал, что украинские военные потеряли Бахмут (Артемовск)

09:14 В России Путин поздравил вагнеровцев и военных ВС РФ с освобождением Артемовска

20:28 В России Съезд Справедливой России поддерживает выдвижение Путина на президентских выборах 2024 года

07:14 Город (Москва и область) 20-21 мая закрыт участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая» - схема объезда

Актуальные материалы

07:14 Город (Москва и область) 20-21 мая закрыт участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая» - схема объезда

17:32 Общество Мы должны спасти Россию от «живодерских» поправок в закон о животных - Госдума, Гусев, СРЗП

09:21 Общество В «Ночь музеев» пользователи ВКонтакте увидят уникальные лекции и мастер-классы от ведущих площадок

09:20 Город (Москва и область) C 20 мая по 9 июня будут закрыты входы и выходы со станции «Чеховская» и «Цветной бульвар»

21:16 В мире Си Цзиньпин назвал диалог единственным жизнеспособным выходом из украинского кризиса

21:54 Общество Путин подписал закон об электронных повестках для военнообязанных, санкциях к уклонистам

ИА МОССОВЕТ       Copyright © 2001-2023 Информационное агентство МОССОВЕТ,   Свидетельство о регистрации СМИ Эл 77-4353 от 02.02.2001 При перепечатке и цитировании ссылка и гиперссылка на ИА МОССОВЕТ обязательна.  Почтовый адрес: 125009, Москва, ул. Тверская, 7, а/я 71, Моссовет Телефон: +7 903 772 39 20 E-mail: info@mossovetinfo.ru