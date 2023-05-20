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Город (Москва и область)
21.05.2023, 10:11
Собянин рассказал о проекте проект "Активный гражданин" объединившем за 9 лет более 6,4 млн. москвичей
21 мая — Mossovetinfo.ru — За 9 лет работы проект "Активный гражданин" объединил больше 6,4 миллиона москвичей, позволи...
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Город (Москва и область)
20.05.2023, 07:14
20-21 мая закрыт участок между станциями «Савеловская» и «Боровицкая» - схема объезда
20 мая — Mossovetinfo.ru — 20-21 мая, а также 27-28 мая, будет закрыт участок метро между станциями «Савеловская» и «Борови...
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Город (Москва и область)
18.05.2023, 08:59
20 и 21 мая 2023 года на ряде улиц в центре Москвы временно закроют Садовое кольцо и ряд улиц для транспорта - ЦОДД - схемы перекрытий
18 мая — Mossovetinfo.ru — 20 и 21 мая на ряде улиц в центре Москвы временно закроют Садовое кольцо и ряд улиц для трансп...