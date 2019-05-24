24 мая. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы серьезно укрепляют пожарную службу в ТиНАО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в своем микроблоге в Twitter.



Собянин отметил, что в ТиНАО находится большая лесопарковая территория, именно этим объясняется необходимость укреплять пожарную службу.



За последние годы в ТиНАО было построено 8 пожарных депо, еще 10 депо строятся и проектируются. В «новой» Москве работает более 650 пожарных и спасателей, 35 единиц техники. Кроме того, осуществляется постоянный мониторинг лесопарковых зон с помощью вертолетов.