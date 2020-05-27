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Город (Москва и область)     27.05.2020 16:33

Собянин с 1 июня предложил разрешить непродовольственную торговлю в Москве

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Теги:  Сергей Собянин  ограничение  торговля  снятие ограничений 

27 мая. Mossovetinfo.ru – Власти Москвы предлагают с 1 июня разрешить в столице непродовольственную торговлю и возобновить работу некоторых предприятий сферы услуг, предложение высказал мэр Москвы Сергей Собянин в ходе совещания с президентом России Владимиром Путиным.

«Мы предлагаем отработать ближайшие день-два соответствующие документы и с 1 июня раскрыть не только продовольственную торговлю, но и всю непродовольственную торговлю», - заявил мэр Москвы.

Собянин отметил, что в сфере непродовольственной торговли в Москве работает около 300 тысяч человек.

Кроме того, мэр Москвы предложил возобновить с 1 июня работу ряда предприятий сферы услуг, тех, которые не требуют длительного контакта: прачечных, химчисток, ремонтных мастерских и так далее.

Работа предприятий торговли и сферы услуг была приостановлена в Москве с 28 марта в связи с распространением коронавируса. 29 марта Сергей Собянин ввел ограничения на передвижения по городу. Введенные ограничения несколько раз продлевались.

В ходе совещания с президентом Собянин предложил с 1 июня в тестовом режиме разрешить москвичам прогулки.

Ранее в среду, 27 мая, в ходе выступления на заседании Мосгордумы руководитель управления Роспотребнадзора по столице Елена Андреева заявила, что Москва готова и к первому и даже ко второму этапу снятия ограничений.


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Теги: 
Сергей Собянин  ограничение  торговля  снятие ограничений 

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