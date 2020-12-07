7 декабря. Mossovetinfo.ru - Ситуация с коронавирусом в Москве сложная, отмечается рост по всем основным параметрам, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.
Вместе с тем мэр Москвы отметил, что столичная система здравоохранения работает стабильно, в резерве находится около 5 тысяч коек для больных коронавирусом. Такой запас дает основания для уверенности в том, что медицинская помощь будет доступна по всем направлениям.
В Москве до 15 января действуют ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса. Среди них перевод студентов на дистанционное обучение, запрет на работу в ночное время развлекательных заведений, сокращение разрешенного числа зрителей в театрах и кинотеатрах и другие. Ограничения, которые действовали до конца ноября, также продлены до середины января.
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