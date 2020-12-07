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Город (Москва и область)     07.12.2020 14:52

Собянин: ситуация с COVID-19 в Москве сложная, мы видим рост по всем основным параметрам

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Теги:  коронавирус  Сергей Собянин  медицинская помощь  здравоохранение 

7 декабря. Mossovetinfo.ru - Ситуация с коронавирусом в Москве сложная, отмечается рост по всем основным параметрам, заявил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе заседания президиума координационного совета при правительстве РФ по борьбе с коронавирусом.

Вместе с тем мэр Москвы отметил, что столичная система здравоохранения работает стабильно, в резерве находится около 5 тысяч коек для больных коронавирусом. Такой запас дает основания для уверенности в том, что медицинская помощь будет доступна по всем направлениям.

В Москве до 15 января действуют ограничения, введенные в рамках борьбы с распространением коронавируса. Среди них перевод студентов на дистанционное обучение, запрет на работу в ночное время развлекательных заведений, сокращение разрешенного числа зрителей в театрах и кинотеатрах и другие. Ограничения, которые действовали до конца ноября, также продлены до середины января.


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Теги: 
коронавирус  Сергей Собянин  медицинская помощь  здравоохранение 

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