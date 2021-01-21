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Город (Москва и область)     21.01.2021 08:58

Собянин сообщил о возобновлении работы музеев в Москве

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Теги:  коронавирус  COVID-19  Сергей Собянин  Собянин  ограничения  указ. документ 

21 января. Mossovetinfo.ru – Музеи Москвы возобновят работу с 22 января. Количество посетителей не может превышать 50 процентов общей вместимости залов. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.

Кроме того, возобновляется работа библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий.

В театрах, кинотеатрах и концертных залах максимальное количество зрителей увеличивается с 22 января с 25 процентов до 50 процентов общей вместимости зрительного зала.

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Карта места

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Теги: 
коронавирус  COVID-19  Сергей Собянин  Собянин  ограничения  указ. документ 

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