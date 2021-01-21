Собянин сообщил о возобновлении работы музеев в Москве

21 января. Mossovetinfo.ru – Музеи Москвы возобновят работу с 22 января. Количество посетителей не может превышать 50 процентов общей вместимости залов. Соответствующий указ подписал мэр столицы Сергей Собянин.



Кроме того, возобновляется работа библиотек, других учреждений культуры, а также проведение зрелищных, культурно-досуговых, развлекательных, выставочных, просветительских, массовых физкультурных, спортивных, рекламных и иных подобных мероприятий.



В театрах, кинотеатрах и концертных залах максимальное количество зрителей увеличивается с 22 января с 25 процентов до 50 процентов общей вместимости зрительного зала.