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Город     24.12.2017 11:45

Собянин сообщил о завершении реставрации Дома культуры

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Теги:  Дом культуры  Сергей Собянин 

24 декабря. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении реставрации Дома культуры на ВДНХ.

«В Дом культуры ВДНХ вернули жизнь. После реставрации в ДК снова звучит детский смех», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.

«Вчера поздравляли там ребят с наступающим Новым годом. Надеюсь, это место снова станет культурным центром парка», - добавил мэр Москвы.

Дом культуры — это съемочная площадка, концертный зал и школа талантов. Широкий выбор бесплатных занятий предлагается начинающим певцам, музыкантам, художникам, танцорам, артистам и кутюрье.

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Карта места

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Теги: 
Дом культуры  Сергей Собянин 

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