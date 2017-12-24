Собянин сообщил о завершении реставрации Дома культуры

24 декабря. Mossovetinfo.ru - Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о завершении реставрации Дома культуры на ВДНХ.



«В Дом культуры ВДНХ вернули жизнь. После реставрации в ДК снова звучит детский смех», - написал Собянин в своем микроблоге в Twitter.



«Вчера поздравляли там ребят с наступающим Новым годом. Надеюсь, это место снова станет культурным центром парка», - добавил мэр Москвы.



Дом культуры — это съемочная площадка, концертный зал и школа талантов. Широкий выбор бесплатных занятий предлагается начинающим певцам, музыкантам, художникам, танцорам, артистам и кутюрье.