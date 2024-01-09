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Город (Москва и область)     11.01.2024 08:39

Собянин: территория бывшего автозавода ЗИЛ стремительно преображается

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Теги:  ЗИЛ  промзона  строительство  Собянин 

11 января — Mossovetinfo.ru — территория бывшего автозавода ЗИЛ сегодня это один из крупнейших проектов реорганизации промзон, в минувшем году намечено немало ввести 546,5 тыс. кв. м недвижимости, в том числе три детских сада на 570 мест, — всё реализовано. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

В планах на 2024 год — ввести в эксплуатацию 582,9 тыс. кв. м жилой и нежилой застройки.

"Закончено благоустройство набережных Марка Шагала и Южного речного вокзала, открыт после реконструкции сам вокзал. Сейчас идёт реконструкция Центральной спортивной арены "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова. Здесь будут проходить соревнования, в том числе международные, и тренировки по футболу и регби. За счёт города строятся детско-взрослая поликлиника и пожарное депо. За счёт инвесторов — технопарк "ЗИЛ", здание гостиничного типа на 909 номеров и поликлиника", - сообщает Собянин.

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Теги: 
ЗИЛ  промзона  строительство  Собянин 

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