Собянин: территория бывшего автозавода ЗИЛ стремительно преображается

11 января — Mossovetinfo.ru — территория бывшего автозавода ЗИЛ сегодня это один из крупнейших проектов реорганизации промзон, в минувшем году намечено немало ввести 546,5 тыс. кв. м недвижимости, в том числе три детских сада на 570 мест, — всё реализовано. Об этом сообщает мэр Москвы Сергей Собянин в своем телеграм-канале.



В планах на 2024 год — ввести в эксплуатацию 582,9 тыс. кв. м жилой и нежилой застройки.



"Закончено благоустройство набережных Марка Шагала и Южного речного вокзала, открыт после реконструкции сам вокзал. Сейчас идёт реконструкция Центральной спортивной арены "Торпедо" им. Эдуарда Стрельцова. Здесь будут проходить соревнования, в том числе международные, и тренировки по футболу и регби. За счёт города строятся детско-взрослая поликлиника и пожарное депо. За счёт инвесторов — технопарк "ЗИЛ", здание гостиничного типа на 909 номеров и поликлиника", - сообщает Собянин.