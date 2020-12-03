3 декабря. Mossovetinfo.ru - Первыми вакцину от коронавируса в Москве получат врачи и учителя, сообщил в своем персональном блоге мэр Москвы Сергей Собянин.
Мэр Москвы объявил, что с 4 декабря открывается запись на вакцинацию от коронавируса. С целью обкатки механизма первыми на вакцинацию будут записывать врачей, учителей и работников социальных служб города. Прививочные пункты откроются 5 декабря
Президент России Владимир Путин 2 декабря поручил за неделю подготовится к старту масштабной вакцинации от коронавируса. Ранее Собянин заявил, что Москва полностью готова к началу массовой вакцинации, в городе подготовлено 300 пунктов вакцинации, оборудованных всем необходимым и обеспеченных персоналом, создана система электронной записи на прививки.
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