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Город (Москва и область)     19.02.2018 00:21

Собянин: ВДНХ после реконструкции в 2019 году станет, наверное, самым притягательным местом в мире

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Теги:  Собянин  ВДНХ  реконструкция 

19 февраля /Mossovetinfo.ru/ - - ВДНХ, после реконструкции в 2019 году, станет, наверное, самым притягательным местом для посетителей не только в России, но и в мире. Об этом мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в эксклюзивном интервью программе «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой.

По данным Собянина, 8 из 40 павильонов на ВДНХ уже отреставрированы, а до конца текущего года планируется восстановить фасад и большинства оставшихся.

«Я надеюсь, что в 2019 году весь этот комплекс, исторический комплекс, будет закончен», - сказал Собянин.

По словам Собянина на ВДНХ будет создано несколько кластеров: «образовательный кластер для детей», «кластер, связанный с парком аттракционов», ландшафтный парк. «Все это очень крупные, серьезные инвестиции, которые позволят сделать ВДНХ, наверное, самым притягательным местом не только в России, но и в мире», - сказал Собянин.

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Карта места

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Теги: 
Собянин  ВДНХ  реконструкция 

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