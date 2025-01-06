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Город (Москва и область)     13.01.2025 09:41

Согласован проект реставрации здания театра «Эрмитаж»

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Теги:  рестраврация  театр  Эрмитаж  проект 

13 января — Mossovetinfo.ru — Согласован проект реставрации и приспособления для современного использования здания театра «Эрмитаж» по адресу: улица Каретный Ряд, дом 3, строение 1. Об этом ИА МОССОВЕТ сообщили в пресс-службы Москомэкспертизы со ссылкой на председателя Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза), входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства столицы, Ивана Щербакова.

«Согласованный проект предполагает в том числе проведение ряда работ, направленных на обеспечение безопасных и комфортных условий для сотрудников и посетителей театра. При этом объект сохранит свой исторический облик и планировочную структуру. Также будут восстановлены некоторые утраченные архитектурные элементы», – сообщает Щербаков.

Существующая планировка помещений театра была разработана и реализована при реконструкции 1948 года. Новые проектные решения предусматривают некоторые конструктивные изменения, которые позволят организовать более удобный доступ в санузлы, в том числе для маломобильных граждан, а также разместить зрительский буфет на 28 посадочных мест.

Реставрацию проведут на фасаде и декоре здания, в том числе воссоздадут балюстраду ограждения.

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Карта места

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Теги: 
рестраврация  театр  Эрмитаж  проект 

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