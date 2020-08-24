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Город (Москва и область)     24.08.2020 17:36

Согласовать перепланировку помещений в Москве теперь можно только онлайн

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Теги:  перепланировка  согласование  оформление  документооборот 

24 августа. Mossovetinfo.ru – Согласование перепланировки жилых и нежилых помещений в Москве теперь можно только онлайн, в бумажном виде документы больше приниматься не будут, сообщается на портале mos.ru.

С 21 августа чтобы оформить разрешение на перепланировку гражданам не нужно будет обращаться лично в центры госуслуг, а организациям – в жилищные инспекции. Прием заявлений будет проходить только на портале мэра и правительства Москвы.

Кроме того, сокращен перечень документов, которые необходимо собрать для оформления разрешения. Больше не понадобится протокол общего собрания, если он раньше уже был передан на хранение в Мосжилинспекцию, и журнал производства работ, если в помещении не затрагиваются несущие конструкции. Для согласования работ больше не потребуется предоставлять проектную документацию.

Если для оформления понадобятся дополнительные документы, их можно загрузить в электронном виде и сразу направить в Мосжилинспекцию.

Нововведения позволят сократить сроки получения разрешения от Мосжилинспеции. Получить разрешение можно будет как в электронном виде, так и на бумажном носителе в центрах госуслуг «Мои документы».


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Теги: 
перепланировка  согласование  оформление  документооборот 

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