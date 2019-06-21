21 июня. Mossovetinfo.ru – К 20203 году Сокольническую линию метро планируется продлить от станции «Коммунарка» до новой станции «Потапово», сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на заммэра Москвы Марата Хуснуллина.



Новая станция будет наземной, она расположится в деревне Потапово, в створе трассы Солнцево – Бутово – Варшавское шоссе возле пересечения дороги с улицей Александры Монаховой. Протяженность нового участка составит 2,6 километра.



В четверг, 20 июня в Москве открыли новый участок Сокольнической линии метро, на котором расположены четыре новые станции: «Филатов луг», «Прокшино», «Ольховая» и «Коммунарка».