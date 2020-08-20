20 августа. Mossovetinfo.ru – В Москве началось массовое тестирование на коронавирус сотрудников образовательных учреждений, сообщается на портале mos.ru.
До 1 сентября протестированы будут все сотрудники – как учителя, так и работники пищеблоков, охранники, сотрудники клининговых компаний.
Тестирование будут проводить методами иммуноферментного анализа, что позволит выявить как носителей вируса, так и тех, кто имеет к нему антитела. Последних в течение двух рабочих недель проверят и методом полимеразной цепной реакции.
Сотрудников с положительным анализом на коронавирус к работе не допустят. Они будут находиться дома под наблюдением специалистов.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что занятия в московских школах начнутся как обычно 1 сентября, в очном режиме. Также сообщалось, что Роспотребнадзор разработал рекомендации по работе школ в условиях пандемии.
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