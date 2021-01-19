19 января. Mossovetinfo.ru – Новый совещательно-консультационный орган - Совет предпринимателей Москвы - появится при департаменте предпринимательства и инновационного развития, сообщается на портале ...

19 января. Mossovetinfo.ru – В Москве открыто в общей сложности около 4 тысяч объектов для зимнего отдыха - катков, лыжных трасс, мест для катания на санках и других, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюк...