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Город (Москва и область)
19.01.2021, 10:03
Совет предпринимателей появится при правительстве Москвы
19 января. Mossovetinfo.ru – Новый совещательно-консультационный орган - Совет предпринимателей Москвы - появится при департаменте предпринимательства и инновационного развития, сообщается на портале ...
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Город (Москва и область)
19.01.2021, 09:41
Власти Москвы рассказали об объектах зимнего отдыха в городе
19 января. Mossovetinfo.ru – В Москве открыто в общей сложности около 4 тысяч объектов для зимнего отдыха - катков, лыжных трасс, мест для катания на санках и других, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюк...
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Город (Москва и область)
19.01.2021, 09:17
Лабораторные мощности резервного госпиталя в Сокольниках увеличили в 10 раз
19 января. Mossovetinfo.ru – В резервном госпитале в Сокольниках на базе новых корпусов начала работать автоматизированная лаборатория, позволяющая проводить полный комплекс диагностических исследован...