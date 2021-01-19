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Город (Москва и область)     19.01.2021 10:03

Совет предпринимателей появится при правительстве Москвы

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Теги:  бизнес  предприниматели  совет  совет предпринимателей 

19 января. Mossovetinfo.ru – Новый совещательно-консультационный орган - Совет предпринимателей Москвы - появится при департаменте предпринимательства и инновационного развития, сообщается на портале mos.ru.

В состав нового органа войдут представители разных отраслей: промышленности, строительства, туризма, социального предпринимательства, образовательных услуг.

Задачей нового совета будет улучшение деловой среды в Москве, помощь городским властям в оценке эффективности мер поддержки бизнеса, подготовка рекомендаций по снижению административных барьеров, обеспечение диалога между властью и бизнесом.

Представители бизнеса могут предложить свои кандидатуры в состав нового совета во время первого этапа отбора. Выборы пройдут в феврале на сайте «Московский предприниматель».

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Теги: 
бизнес  предприниматели  совет  совет предпринимателей 

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