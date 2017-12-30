29 декабря. /Mossovetinfo.ru/. Cтатус инвестиционного приоритетного проекта города Москвы присвоен инвестиционному проекту по созданию технопарка «Рудне¬во» распоряжением премьера Правительства Москвы № 765-РП от 29 декабря 2017 г. Документ опубликован на официальном портале Мэра Москвы.Приложением к Постановлению оправлено недвижимое имущество в составе пяти земельных участков промзоны «Руднево», которые передаются для реализации приоритетного инвестпроекта.Мэр Москвы Сергей Собянин предоставил заместителю Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Сергуниной Н.А. полномочия на ведение переговоров и подписа¬ние соглашения о реализации инвестиционного приоритетного проекта по созданию технопарка «Руднево» с акционерным обществом «Технополис «Москва» (основной государственный регистрационный номер записи о государственной регистрации юридического лица в едином государственном реестре юридических лиц 5177746281180).Технополис «Москва» - флагманский проект Правительства Москвы по созданию инфраструктуры для развития высоких технологий, который реализуется под руководством Департамента науки, промышленной политики и предпринимательства города Москвы.Выступая 20 декабря пресс-конференция, посвященной подведению итогов 2017 года, генеральный директор АО «Технополис «Москва» Игорь Ищенко сообщал, что в 2017 году были проведены все предпроектные работы по технопарку «Руднево», в 2018 году начнется проектирование технопарка «Руднево», а в 2019 году планируется начало строительства.