26 ноября. Mossovetinfo.ru – Победитель открытого конкурса займется спасением диких животных в Москве, сообщается на портале mos.ru.



Победитель конкурса будет заниматься работой центра передержки, в котором животных будут кормить, лечить и готовить к возвращению в естественную среду обитания или в зоопарк. Компания-победитель обязана будет обеспечить содержание большого количества животных как в теплое, так и в холодное время года, а также обеспечить отдельные условия для содержания крупных животных.



В первую очередь центр передержки должен будет работать с животными которых спасли сотрудники таможенной службы или правоохранительных органов. При этом необходимо обеспечить не только содержание животных, но также их лечение и реабилитацию. Кормление животных должно быть обеспечено по рационам Московского зоопарка.



В пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике сообщили, что ранее в подобных конкурсах принимали участие 3-4 компании. Столь невысокая конкуренция обусловлена высокими требованиями, предъявляемыми к победителю конкурса.