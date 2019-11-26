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Город (Москва и область)     26.11.2019 10:03

Спасением диких животных в Москве займется победитель открытого конкурса

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Теги:  животные  животные в городе  конкурс 

26 ноября. Mossovetinfo.ru – Победитель открытого конкурса займется спасением диких животных в Москве, сообщается на портале mos.ru.

Победитель конкурса будет заниматься работой центра передержки, в котором животных будут кормить, лечить и готовить к возвращению в естественную среду обитания или в зоопарк. Компания-победитель обязана будет обеспечить содержание большого количества животных как в теплое, так и в холодное время года, а также обеспечить отдельные условия для содержания крупных животных.

В первую очередь центр передержки должен будет работать с животными которых спасли сотрудники таможенной службы или правоохранительных органов. При этом необходимо обеспечить не только содержание животных, но также их лечение и реабилитацию. Кормление животных должно быть обеспечено по рационам Московского зоопарка.

В пресс-службе департамента Москвы по конкурентной политике сообщили, что ранее в подобных конкурсах принимали участие 3-4 компании. Столь невысокая конкуренция обусловлена высокими требованиями, предъявляемыми к победителю конкурса.


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Теги: 
животные  животные в городе  конкурс 

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