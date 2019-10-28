28 октября. Mossovetinfo.ru – Специальная акция «Вызов врача на дом в два раза дешевле» пройдет в государственных ветеринарных клиниках Москвы с 1 ноября по 31 декабря, сообщается на портале mos.ru.
В указанный период вызов на дом бригады специалистов обойдется владельцу животного в 781 рубль.
Сообщается, что чаще всего ветеринаров на дом вызывают для того, чтобы провести стерилизацию животного, чипировать питомца, сделать прививки, или назначить лечение. При этом, ветеринары проводят и другие процедуры на выезде: лабораторные исследования или медикаментозную эвтаназию.
Всего в распоряжении московских ветеринаров находится 11 машин для выездов на дом. Они оснащены всем необходимым диагностическим оборудованием. При необходимости животное может быть быстро доставлено в стационар.
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