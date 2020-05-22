22 мая. Mossovetinfo.ru – Опубликован список из 88 центров госуслуг «Мои документы», которые откроются в Москве с 25 мая. В открытых МФЦ будут оказывать 144 госуслуги – те, которые невозможно получить в электронном виде. Посещение центров будет возможно только по предварительной записи на портале mos.ru



ИА «Моссовет» публикует список адресов центров госуслуг:



Центросоюзный переулок, дом 13, строение 3

Улица Бахрушина, дом 13

Бульвар Энтузиастов, дом 2

Улица Большая Декабрьская, дом 13

Пресненская набережная, дом 2

Смоленский бульвар, дом 24, строение 1

Улица Новочеремушкинская, дом 23, корпус 5

Улица Вавилова, дом 81а

Улица Одесская, дом 21

Улица Академика Волгина, дом 25, корпус 1

Нахимовский проезд, дом 25а

Улица Гарибальди, дом 6, корпус 1

Ленинский проспект, дом 103

Улица Куликовская, дом 6

Улица Академика Варги, дом 26а

Новоясеневский проспект, дом 1

Улица Новочеремушкинская, дом 55, корпус 2

Улица Горчакова, дом 11

Улица Центральная, дом 8б

Площадь Киевского Вокзала, дом 2 (ТЦ «Европейский»)

Улица Маршала Неделина, дом 40

Улица Новопеределкинская, дом 12а

2-й Очаковский переулок, дом 6

Улица Удальцова, дом 14, строение 1

Улица Домостроительная, дом 2а

Проспект Вернадского, дом 97, корпус 3

Улица Кременчугская, дом 9

Новокуркинское шоссе, владение 1

Новотушинский проезд, дом 10

Улица Василия Петушкова, дом 13, корпус 1

Строгинский бульвар, дом 28

Проспект Маршала Жукова, дом 35, корпус 1

Улица Маршала Василевского, дом 15

Улица Бориса Галушкина, дом 19, корпус 3

Алтуфьевское шоссе, дом 56а

Улица Летчика Бабушкина, дом 1, корпус 1

Улица Милашенкова, дом 14

Улица Абрамцевская, дом 3

Гостиничный проезд, дом 6а

Улица Бажова, дом 6

Игарский проезд, дом 8

Челобитьевское шоссе, дом 12, корпуса 1, 6

Улица Полярная, дом 2

Ярославское шоссе, дом 116, корпус 1

Улица Каргопольская, дом 9

Измайловский проспект, дом 93, корпус 1

Улица 9 Мая, дом 12

Улица Вешняковская, дом 17г

Открытое шоссе, дом 8

Улица Молостовых, дом 1г

Улица Святоозерская, дом 12

Улица Алексея Дикого, дом 3

Улица Салтыковская, дом 29а

Улица 3-я Владимирская, дом 9а

Улица Большая Семеновская, дом 23а

Улица Стромынка, дом 2

Чапаевский переулок, дом 16

Улица Тимирязевская, дом 8, корпус 1

Улица Правды, дом 33

Улица Дубнинская, дом 40а, корпус 1

Улица Космонавта Волкова, дом 10, строение 1

Головинское шоссе, дом 5

Соболевский проезд, дом 20

Улица Куусинена, дом 19, корпус 2

Зеленоград, корпус 2019

Зеленоград, корпус 128

Зеленоград, корпус 1105

Зеленоград, корпус 828

Улица Загорьевская, дом 10, корпус 4

Улица Мусы Джалиля, дом 21

Пролетарский проспект, дом 18

Кировоградская улица, дом 13а (ТЦ «Колумбус»)

Жулебинский бульвар, дом 25

Проезд Завода «Серп и Молот», дом 10

Улица Совхозная, дом 41

Улица 1-я Новокузьминская, дом 10

Город Московский, 3-й микрорайон, дом 21

Улица 1-я Лазурная, дом 4

Коммунарка, улица Александры Монаховой, дом 23

5-й Донской проезд, дом 15, строение 8

Нагатинская улица, дом 27

Варшавское шоссе, дом 47, корпус 4

Каширское шоссе, дом 144, корпус 3

Улица Россошанская, дом 4, корпус 2

Люблинская улица, дом 53

Улица Шоссейная, дом 86

Волжский бульвар, дом 41, корпус 3

Улица Маресьева, дом 1