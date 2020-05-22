22 мая. Mossovetinfo.ru – Опубликован список из 88 центров госуслуг «Мои документы», которые откроются в Москве с 25 мая. В открытых МФЦ будут оказывать 144 госуслуги – те, которые невозможно получить в электронном виде. Посещение центров будет возможно только по предварительной записи на портале mos.ru
ИА «Моссовет» публикует список адресов центров госуслуг:
Центросоюзный переулок, дом 13, строение 3
Улица Бахрушина, дом 13
Бульвар Энтузиастов, дом 2
Улица Большая Декабрьская, дом 13
Пресненская набережная, дом 2
Смоленский бульвар, дом 24, строение 1
Улица Новочеремушкинская, дом 23, корпус 5
Улица Вавилова, дом 81а
Улица Одесская, дом 21
Улица Академика Волгина, дом 25, корпус 1
Нахимовский проезд, дом 25а
Улица Гарибальди, дом 6, корпус 1
Ленинский проспект, дом 103
Улица Куликовская, дом 6
Улица Академика Варги, дом 26а
Новоясеневский проспект, дом 1
Улица Новочеремушкинская, дом 55, корпус 2
Улица Горчакова, дом 11
Улица Центральная, дом 8б
Площадь Киевского Вокзала, дом 2 (ТЦ «Европейский»)
Улица Маршала Неделина, дом 40
Улица Новопеределкинская, дом 12а
2-й Очаковский переулок, дом 6
Улица Удальцова, дом 14, строение 1
Улица Домостроительная, дом 2а
Проспект Вернадского, дом 97, корпус 3
Улица Кременчугская, дом 9
Новокуркинское шоссе, владение 1
Новотушинский проезд, дом 10
Улица Василия Петушкова, дом 13, корпус 1
Строгинский бульвар, дом 28
Проспект Маршала Жукова, дом 35, корпус 1
Улица Маршала Василевского, дом 15
Улица Бориса Галушкина, дом 19, корпус 3
Алтуфьевское шоссе, дом 56а
Улица Летчика Бабушкина, дом 1, корпус 1
Улица Милашенкова, дом 14
Улица Абрамцевская, дом 3
Гостиничный проезд, дом 6а
Улица Бажова, дом 6
Игарский проезд, дом 8
Челобитьевское шоссе, дом 12, корпуса 1, 6
Улица Полярная, дом 2
Ярославское шоссе, дом 116, корпус 1
Улица Каргопольская, дом 9
Измайловский проспект, дом 93, корпус 1
Улица 9 Мая, дом 12
Улица Вешняковская, дом 17г
Открытое шоссе, дом 8
Улица Молостовых, дом 1г
Улица Святоозерская, дом 12
Улица Алексея Дикого, дом 3
Улица Салтыковская, дом 29а
Улица 3-я Владимирская, дом 9а
Улица Большая Семеновская, дом 23а
Улица Стромынка, дом 2
Чапаевский переулок, дом 16
Улица Тимирязевская, дом 8, корпус 1
Улица Правды, дом 33
Улица Дубнинская, дом 40а, корпус 1
Улица Космонавта Волкова, дом 10, строение 1
Головинское шоссе, дом 5
Соболевский проезд, дом 20
Улица Куусинена, дом 19, корпус 2
Зеленоград, корпус 2019
Зеленоград, корпус 128
Зеленоград, корпус 1105
Зеленоград, корпус 828
Улица Загорьевская, дом 10, корпус 4
Улица Мусы Джалиля, дом 21
Пролетарский проспект, дом 18
Кировоградская улица, дом 13а (ТЦ «Колумбус»)
Жулебинский бульвар, дом 25
Проезд Завода «Серп и Молот», дом 10
Улица Совхозная, дом 41
Улица 1-я Новокузьминская, дом 10
Город Московский, 3-й микрорайон, дом 21
Улица 1-я Лазурная, дом 4
Коммунарка, улица Александры Монаховой, дом 23
5-й Донской проезд, дом 15, строение 8
Нагатинская улица, дом 27
Варшавское шоссе, дом 47, корпус 4
Каширское шоссе, дом 144, корпус 3
Улица Россошанская, дом 4, корпус 2
Люблинская улица, дом 53
Улица Шоссейная, дом 86
Волжский бульвар, дом 41, корпус 3
Улица Маресьева, дом 1
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