21 марта. Mossovetinfo.ru - Спорткомплекс с катком появится в районе Чертаново Центральное. Об этом сообщается на сайте Стройкомплекса столицы. Его введут в эксплуатацию в 2019 году.



Спорткомплекс появится на ул. Красного Маяка, напротив вл. 13А, корпус 2 в районе Чертаново Центральное. Как сообщил глава департамента строительства, разрешение на начало строительства уже получено.



В спорткомплексе также предусмотрены кабинеты врачей, стоянка машин для заливки льда.



Спортсмены получат помещения для сушки формы, заточки коньков и индивидуальной подгонки клюшек. Кроме того, будет обустроен спортзал, где смогут заниматься маломобильные люди.