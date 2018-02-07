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Город (Москва и область)     07.02.2018 19:42

Спрос на апартаменты в Москве в 2017 году «показал отрицательную динамику» - Мосстройинвест

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Теги:  Москва  Моссторойивест  апартаменты  долевое строительство  спрос  динамика  мнение 

7 февраля /Mossovetinfo.ru/ -- В 2017 году в Москве резко снизился спрос на апартаменты - «произошел его резкий скачок в минус», - сообщает Информационная служба портала Стройкомплекса со ссылкой на выступление  заместителя председателя Москомстройинвеста Александра Гончарова. 

«Если в 2015-2016 годах мы наблюдали увеличение спроса на апартаменты и регистрацию договоров долевого участия, то в прошлом году произошел его резкий скачок в минус», – сказал А. Гончаров на конференции ИД «Коммерсантъ» «Девелопмент новой волны: классика или авангард?».

По мнению зампредседателя Мосстройинвеста, «граждане стали более ответственно относиться к своим вложениям», а на апартаменты «не распространяются гарантии, предусмотренные законом о долевом строительстве (214-ФЗ)» .

Также замруководителя Мосстройинвеста напомнил, что «половина апартаментов возводится в бывших промзонах или размещается в бывших производственных зданиях», «с законодательной точки зрения это нежилые помещения, предназначенные для временного проживания», «в отношении апартаментов действуют иные санитарные нормы и требования по инсоляции», «на них не распространяется закон о тишине».

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Карта места

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Теги: 
Москва  Моссторойивест  апартаменты  долевое строительство  спрос  динамика  мнение 

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