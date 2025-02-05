21 февраля — Mossovetinfo.ru — Средняя ожидаемая продолжительность жизни
в Москве превысила 79 лет и в настоящее время в столице число долгожителей старше столице 80 лет более 412 тыс. жителей, а возраста старше 90 лет достигли 58 тыс. человек. Об этом сообщила журналистам заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
«Сегодня в столице более 412 тыс. жителей старше 80 лет, и 58 тыс. из них перешагнули 90-летний рубеж. К тому же на сегодняшний день свыше тысячи москвичей отметили 100-летний юбилей. Уже сейчас средняя ожидаемая продолжительность жизни превысила 79 лет. Мы надеемся, что в скором времени этот показатель дойдет до 100 лет», – рассказала заммэра.
Ракова высоко оценила влияние городских проектов в сфере медицины, соцподдержки, и в том числе проекта «Московское долголетие», на поддержание физического и ментального здоровья.
«Столица располагает к активному образу жизни и долголетию. Развитая медицина, комфортная городская среда и проект «Московское долголетие» создают условия для заботы о здоровье и своем будущем. Проведенное недавно исследование, охватившее более 1,6 тыс. москвичей старше 45 лет, показало, что участники проекта внимательнее следят за своим здоровьем. С развитием «Московского долголетия» в городе формируется культура ответственности человека за качество его жизни
».
В марте минувшего года мэр Москвы Сергей Собянин сообщал, что в 120 центрах «Московского долголетия» создано свыше 5 тысяч клубов
, «в проекте задействовано больше 1,3 тысяч столичных организаций, среди них — музеи, кинотеатры и другие современные площадки», — сообщил мэр.
На проект «Московское долголетие» в 2024 году в бюджете было выделено 4,9 млрд рублей
.
Этот крупнейший оздоровительный, образовательный и досуговый проект для москвичей старшего возраста является одним из приоритетов городского развития. Мэр Москвы Сергей Собянин уделяет проекту приоритетное значение. После переизбрания на пост мэра, по итогам первого заседания Президиума Правительства Москвы Собянин сообщил, что «по итогам дал поручение до конца года обновить все городские программы развития
».
«Наметили новые задачи комплексного развития столицы», - отметил .
«Изменения будут внесены в такие ключевые программы, как реконструкция московских поликлиник, программа реновации жилья, «Мой район», «Московское долголетие»
, программы развития Московского метрополитена и многие другие», - сообщил мэр.
Центры московского долголетия — это комфортные пространства для интеллектуального досуга и тренировок. По информации Департамента труда и социальной защиты населения в этих центрам можно заняться:
- Организовать свой клуб по интересам
Предложить организовать свой клуб по интересам может любой желающий. Как это сделать, узнайте здесь.
— Посещать самоорганизованные клубы
Хозяева и главные инициаторы всех клубов — сами участники проекта. Присоединяйтесь и участвуйте в активностях.
- Общаться с единомышленниками, посещать концерты и тематические вечера
В каждом центре московского долголетия регулярно проходят различные мероприятия..
- Записаться на занятия с профессиональными преподавателями
Сотрудники центра помогут вам выбрать направление и предложат удобное расписание.
В 2022 году Центры московского долголетия поставили рекорд — миллион посещений
, — сообщал Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента труда и социальной защиты населения города Москвы Евгений Стружак
.
Информацию о центрах московского долголетия и список адресов можно узнать на сайте Департамента труда и социальной защиты населения
, также можно также можно задать вопросы по номеру телефона единой справочной департамента соцзащиты: +7 495 870-44-44 (круглосуточно)
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