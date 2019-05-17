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Город (Москва и область)     17.05.2019 13:39

Стадион «Москвич» в Текстильщиках будет реконструирован

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Теги:  стадионы  реконструкция  Текстильщики 

17 мая. Mossovetinfo.ru – Выдано разрешение на реконструкцию стадиона «Москвич» в Текстильщика, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на председателя Мосгосстройнадзора Олега Антосенко.

В рамках реконструкции на стадионе появится натуральное футбольное поле, оборудованное системами полива и подогрева, легкоатлетическое ядро с беговыми дорожками, прыжковыми ямами и атлетическим ядром, а также система архитектурной подсветки.

В южном секторе разместится четырехэтажное здание трибуны на 4,2 тысячи человек. На трибуне будут оборудованы зрительские места и VIP-зона, а также зона гостевого обслуживания. В подтрибунных помещениях оборудуют помещения для спортсменов, медицинские кабинеты, пресс-центр, зал для пресс-конференций, помещение для прессы, комментаторские кабины, помещение для ТВ, радиостудия, а также фойе для зрителей, оборудованное санузлами. Также в здании разместится стрелковый тир. Возле стадиона обустроят парковку на 166 машиномест.

Все работы должны быть завершены в 2021 году. Реализовывать проект будет казенное предприятие Москвы «Большая спортивная арена Лужники».


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Карта места

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Теги: 
стадионы  реконструкция  Текстильщики 

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