3 мая. Mossovetinfo.ru – Станции Сокольнической линии метро «Румянцево» и «Саларьево» закрыты для пассажиров на сутки, 3 мая. Это необходимо для присоединения нового участка красной ветки метро.



Поезда ходят только между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Тропарево». В обычном режиме красная ветка возобновит работу 4 мая, в 5:30. Для удобства пассажиров 3 мая в районе закрытых станций организована работа бесплатных автобусов КМ.



Выделенные полосы на участках Проспекта Вернадского (от улицы Коштоянца до Ленинского проспекта) и Киевского шоссе (от улицы Адмирала Корнилова до улицы Родниковая) будут работать в выходные дни 3 и 4 мая.

