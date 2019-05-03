3 мая. Mossovetinfo.ru – Станции Сокольнической линии метро «Румянцево» и «Саларьево» закрыты для пассажиров на сутки, 3 мая. Это необходимо для присоединения нового участка красной ветки метро.
Поезда ходят только между станциями «Бульвар Рокоссовского» и «Тропарево». В обычном режиме красная ветка возобновит работу 4 мая, в 5:30. Для удобства пассажиров 3 мая в районе закрытых станций организована работа бесплатных автобусов КМ.
Выделенные полосы на участках Проспекта Вернадского (от улицы Коштоянца до Ленинского проспекта) и Киевского шоссе (от улицы Адмирала Корнилова до улицы Родниковая) будут работать в выходные дни 3 и 4 мая.
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