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Город (Москва и область)
31.01.2021, 13:03
На вход и выход закрыты станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота»
31 января. Mossovetinfo.ru – Cтанции московского метро «Сухаревская» и «Красные ворота» закрыты на вход и выход. Как сообщает департамент транспорта в своем telegram-канале, это сделано по требов...
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Город (Москва и область)
31.01.2021, 09:19
Какие станции метро закрыты 31 января в центре Москвы
31 января. Mossovetinfo.ru – Семь станций метро в центре Москвы закрыты на вход и выход с 8:00 воскресенья, 31 января. МВД ранее сообщало, что в центре Москвы 31 января введут ограничения на пере...
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Город (Москва и область)
31.01.2021, 09:07
Какие ограничения введены 31 января в центре Москвы
31 января. Mossovetinfo.ru – Ограничения для передвижения пешеходов введены в воскресенье, 31 января, в центре Москвы. МВД ранее сообщало, что это сделано в связи с поступающими из СМИ и интернета при...