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Город (Москва и область)     31.01.2021 13:03

На вход и выход закрыты станции метро «Сухаревская» и «Красные ворота»

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Теги:  метро  метрополитен 

31 января. Mossovetinfo.ru – Cтанции московского метро «Сухаревская» и «Красные ворота» закрыты на вход и выход. Как сообщает департамент транспорта в своем telegram-канале, это сделано по требованию полиции.

Ранее МВД сообщало, что 31 января в центре столицы будут закрыты семь станций метро, а также будут введены ограничения для пешеходов в связи с поступающим призывами к участию в несанкционированных акциях. 

МВД предупредило об ответственности за организацию и участие в несогласованных акциях.

Обновлено в 13:40: на вход и выход закрыты станции «Красносельская» и «Сокольники».

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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