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Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Город     29.12.2017 11:37

Станция метро «Ховрино» откроется в ближайшие дни

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Теги:  метро  метрополитен 

29 декабря. Mossovetinfo.ru - На станции «Ховрино» Замоскворецкой линии метро идут последние приготовления к открытию

Сейчас проходит настройка устройств пассажирской автоматики, обучение персонала работе на новой станции.

Тестирование систем жизнеобеспечения. Станция «Ховрино» откроется в ближайшие дни.

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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен 

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