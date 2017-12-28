29 декабря. Mossovetinfo.ru - На станции «Ховрино» Замоскворецкой линии метро идут последние приготовления к открытию Сейчас проходит настройка устройств пассажирской автоматики, обучение персона...

29 декабря. Mossovetinfo.ru - По предложению активных пользователей портала «Наш город» с 2018 года на сервисе будет запущен раздел «У меня идея», Об этом в своем официальном аккаунте @MosSobyanin ...