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Актуальные темы: Собянин снос пятиэтажек Моя улица Тверской район
Город     31.12.2017 15:10

Станция метро «Ховрино» открылась для пассажиров

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Теги:  станция Ховрино  метро  метрополитен 

31 декабря. Mossovetinfo.ru – Станция «Ховрино» Замоскворецкой линии московского метро открылась в воскресенье, 31 декабря. Она стала конечной на зеленой ветке метро. Об этом сообщает корреспондент ИА «Моссовет».

Станция расположена с западной стороны улицы Дыбенко у примыкания к ней Зеленоградской улицы. Она имеет два подземных вестибюля с выходами в подземные переходы.

Ранее сообщалось, что рядом с метро «Ховрино» будет построена железнодорожная станция Ховрино-2. Таким образом, будет создан транспортно-пересадочный узел.

На перегоне «Ховрино» - «Речной вокзал» будет построена еще одна станция - «Беломорская». Ее планируется достроить в 2018 году.


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Карта места

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Теги: 
станция Ховрино  метро  метрополитен 

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