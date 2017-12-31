31 декабря. Mossovetinfo.ru – Станция «Ховрино» Замоскворецкой линии московского метро открылась в воскресенье, 31 декабря. Она стала конечной на зеленой ветке метро. Об этом сообщает корреспондент ИА «Моссовет».



Станция расположена с западной стороны улицы Дыбенко у примыкания к ней Зеленоградской улицы. Она имеет два подземных вестибюля с выходами в подземные переходы.



Ранее сообщалось, что рядом с метро «Ховрино» будет построена железнодорожная станция Ховрино-2. Таким образом, будет создан транспортно-пересадочный узел.



На перегоне «Ховрино» - «Речной вокзал» будет построена еще одна станция - «Беломорская». Ее планируется достроить в 2018 году.