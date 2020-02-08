Станцию БКЛ «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года

8 февраля. Mossovetinfo.ru – Станцию Большой кольцевой линии (БКЛ) метро «Сокольники» планируется достроить до конца 2020 года. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Андрей Бочкарев.



Станция «Сокольники» находится на северо-восточном участке Большой кольцевой линии. На этом участке расположится шесть станций: «Марьина Роща», «Рижская», «Сокольники», «Электрозаводская», «Авиамоторная» и «Лефортово».



«Последние две готовим к техническому пуску уже в конце марта в связке с Некрасовской линией», - отметил Бочкарев.



Большая кольцевая линия станет самой длинной кольцевой линией метро в мире. Протяженность кольца составит 70 километров, на нем расположится 31 станция. Новая линия свяжет между собой все радиальные ветки метрополитена.



Всего будет организовано 23 пересадки на другие линии метро (включая перспективные линии в Коммунарку, Бирюлево и Рублево-Архангельское, строительство которых еще не началось), 4 пересадки на МЦК, 6 пересадок на маршруты МЦД-1 и МЦД -2, 11 пересадок на железнодорожные станции различных направлений МЖД. Впоследствии ряд пересадок на радиальные направления МЖД может войти в состав новых маршрутов МЦД.



Полностью запустить БКЛ планируется к 2023 году.