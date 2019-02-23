23 февраля. Mossovetinfo.ru – Станцию метро «Каховская» закроют на реконструкцию в рамках строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.



Станцию закроют на реконструкцию в ближайшее время для того, чтобы построить южный и юго-восточный участки БКЛ.