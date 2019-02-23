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Город (Москва и область)     23.02.2019 13:56

Станцию метро «Каховская» закроют на реконструкцию в рамках строительства БКЛ

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Теги:  метро  метрополитен  БКЛ  станция Каховская  Каховская  реконструкция 

23 февраля. Mossovetinfo.ru – Станцию метро «Каховская» закроют на реконструкцию в рамках строительства Большой кольцевой линии (БКЛ). Об этом сообщил журналистам заместитель мэра столицы Марат Хуснуллин.

Станцию закроют на реконструкцию в ближайшее время для того, чтобы построить южный и юго-восточный участки БКЛ.


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Карта места

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Теги: 
метро  метрополитен  БКЛ  станция Каховская  Каховская  реконструкция 

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