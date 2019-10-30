30 октября. Mossovetinfo.ru – Сотрудники компании «Россети Московский регион» (ПАО «МОЭСК») завершили работы по подключению к электросетям новой станции метро «Юго-Восточная», сообщается на официальном сайте компании.
Сообщается, что в общей сложности для подключения станции было проложено 4,6 километра кабельных линий. Выполнен перевод на постоянную схему электроснабжения.
Станция «Юго-Восточная» входит в состав второго участка Некрасовской линии метро, строительство которого планируется завершить к 15 декабря.
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