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Город (Москва и область)     13.01.2020 15:50

Станцию МЦД-2 Остафьево откроют в начале 2020 года

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Теги:  строительство  МЦД-2  станции  Остафьево  открытие 

13 января. Mossovetinfo.ru – Новую станцию МЦД-2 Остафьево откроют для пассажиров в начале 2020 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу столичного департамента новых территорий Владимира Жидкина.

Новая станция будет расположена между станциями Щербинка и Силикатная. Она будет состоять из двух платформ и конкорса, в котором разместятся зал для пассажиров, кассы, зона турникетов и эскалаторы.

Возле станции уже проведено благоустройство, проложены дорожки, установлены фонари, разбиты газоны. Кроме того, ведется строительство автодороги от новой станции до Щербинки. Автодорогу планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году.


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Карта места

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Теги: 
строительство  МЦД-2  станции  Остафьево  открытие 

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