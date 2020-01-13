13 января. Mossovetinfo.ru – Новую станцию МЦД-2 Остафьево откроют для пассажиров в начале 2020 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу столичного департамента новых территорий Владимира Жидкина.



Новая станция будет расположена между станциями Щербинка и Силикатная. Она будет состоять из двух платформ и конкорса, в котором разместятся зал для пассажиров, кассы, зона турникетов и эскалаторы.



Возле станции уже проведено благоустройство, проложены дорожки, установлены фонари, разбиты газоны. Кроме того, ведется строительство автодороги от новой станции до Щербинки. Автодорогу планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году.