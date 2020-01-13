13 января. Mossovetinfo.ru – Новую станцию МЦД-2 Остафьево откроют для пассажиров в начале 2020 года, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы со ссылкой на главу столичного департамента новых территорий Владимира Жидкина.
Новая станция будет расположена между станциями Щербинка и Силикатная. Она будет состоять из двух платформ и конкорса, в котором разместятся зал для пассажиров, кассы, зона турникетов и эскалаторы.
Возле станции уже проведено благоустройство, проложены дорожки, установлены фонари, разбиты газоны. Кроме того, ведется строительство автодороги от новой станции до Щербинки. Автодорогу планируется сдать в эксплуатацию в 2021 году.
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