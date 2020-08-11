11 августа. Mossovetinfo.ru – Строительство новой станции Печатники маршрута МЦД-2 (Нахабино – Железнодорожный), завершат в 2021 году, сообщается на официальном сайте МЖД.



Новая станция будет состоять из двух платформ, с навесом во всю длину, и трехуровневого павильона с выходами на улицы Шоссейная и Люблинская. Внутри павильона разместятся кассовый зал и зона турникетов, также он будет оборудован лифтами и эскалаторами.



Новая станция будет интегрирована со станциями «Печатники» Люблинско-Дмитровской и Большой Кольцевой линий метро.



Станция Печатники улучшит транспортную доступность районов Печатники, Текстильщики и Люблино.