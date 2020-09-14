14 сентября. Mossovetinfo.ru - Вместо станции Покровское-Стрешнево на МЦД-2 построят современную станцию Щукинская, строительство планируется завершить к концу 2020 - началу 2021 года, сообщается на портале mos.ru.



Новая станция будет расположена ближе к одноименной станции метро, на ней обустроят платформу с навесом и надземный пассажирский терминал с лифтами и эскалаторами.



Станция метро, станция МЦД и остановки наземного транспорта образуют крупный ТПУ «Щукинская», которым ежедневно будут пользоваться до 122 тысяч пассажиров.