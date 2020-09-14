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Город (Москва и область)     14.09.2020 11:36

Станцию Щукинская МЦД-2 планируется достроить до конца 2020 года

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Теги:  строительство  МЦД-2  ТПУ  станция Щукинская 

14 сентября. Mossovetinfo.ru - Вместо станции Покровское-Стрешнево на МЦД-2 построят современную станцию Щукинская, строительство планируется завершить к концу 2020 - началу 2021 года, сообщается на портале mos.ru.

Новая станция будет расположена ближе к одноименной станции метро, на ней обустроят платформу с навесом и надземный пассажирский терминал с лифтами и эскалаторами.

Станция метро, станция МЦД и остановки наземного транспорта образуют крупный ТПУ «Щукинская», которым ежедневно будут пользоваться до 122 тысяч пассажиров.


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Карта места

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Теги: 
строительство  МЦД-2  ТПУ  станция Щукинская 

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