21 января. Mossovetinfo.ru – Краудсорсинг-проект «Московские центральные диаметры» стартовал 21 января на платформе crowd.mos.ru.
В рамках проекта в течение 10 дней москвичи смогут обсудить вопросы развития МЦД. Проект будет проходить в три этапа: «Предлагай», «Обсуждай» и «Оценивай». Отобранные экспертами идеи жителей будут реализованы.
Участники проекта смогут высказать мнение по вопросам наполнения станций, комфорт пребывания в поездах, информирование и навигация на станциях и в поездах МЦД. Также москвичи смогут рассказать какие мероприятия им было бы интересно увидеть в павильоне МЦД на площади у Киевского вокзала, обсудят оформление поездов МЦД, выскажутся о возможных способах информирования пассажиров.
В качестве экспертов на проекте выступят глава департамента транспорта столицы, заммэра Москвы Максим Ликсутов и его первый заместитель Гамид Булатов, начальник дирекции МЦД департамента Андрей Акимов, первый заместитель начальника ГУП «Московский метрополитен» Роман Латыпов, генеральный директор АО «Трансмашхолдинг» Кирилл Липа и другие.
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