15 ноября. Mossovetinfo.ru – На проекте «Активный гражданин» началось голосование, посвященное проекту «Московское долголетие».



Участникам голосования необходимо ответить, считают ли они, что проект «Московское долголетие» улучшает качество жизни москвичей старшего возраста и его необходимо ответить. При этом участники голосования могут внести свои предложения по развитию проекта.



Проект «Московское долголетие» был запущен в Москве более года назад. В рамках проекта москвичи старшего возраста могут бесплатно посещать занятия по танцам, творческие занятия, заниматься физкультурой, изучать английский язык, информационные технологии, находить друзей и единомышленников.



Всего в рамках проекта организовано 12 тысяч групп, в которых занимаются 160 тысяч москвичей старшего возраста. Занятия проходят во всех районах Москвы.