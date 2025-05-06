8 мая — Mossovetinfo.ru — В 2025 году столица отмечает 80 лет Победы в Великой Отечественной войне и 60 лет присвоения звания «Город-Герой», сообщил в статье на своем сайте-блоге мэр Москвы Сергей Собянин
.
Мэр рассказал: какой Москва была накануне 22 июня 1941 г. и как проходила мобилизация; как работали столичные предприятия и какую военную продукцию выпускали; что представлял собой столица в годы войны как крупнейший военный госпиталь; как функционировала столичная промышленность в годы Великой Отечественной войны.
В статье отмечается, что «только в 1941 г., по самым скромным подсчетам, для участия в вооруженной борьбе Москва направила более 500 тыс. своих сыновей и дочерей, или 12% предвоенного населения», «С 1941 по 1945 гг. на фронт ушли около 850 тыс. москвичей – каждый пятый житель столицы, почти 400 тыс. горожан с той войны не вернулись».
Особо отмечается роль города, гражданского населения, тыла во вклад в Победу в годы Великой Отечественной войны.
«После прорыва Можайской линии обороны и создания прямой угрозы Москве 21 октября 1941 г. командующим войсками Московского военного округа и вновь организованной Московской зоны обороны П.А. Артемьевым был отдан приказ о сооружении оборонительных рубежей на ближних подступах к Москве и непосредственно в самом городе4. 25 октября Моссовет принял постановление № 41/5 «О строительстве линий укреплений под Москвой», в соответствии с которым по районам города была проведена мобилизация на сооружение оборонительных рубежей мужчин в возрасте до 45 лет и женщин в возрасте до 40 лет».
«В суровые дни осени-зимы 1941/42 г. Москва дала фронту 76 тыс. автоматов, 10 тыс. минометов, несколько тысяч противотанковых ружей, 24 бронепоезда, 24 санитарных поезда, вернула в строй около 1000 танков, не менее 1200 самолетов и т.д.»
«Также Москва за годы войны дала фронту порядка 16 тыс. самолетов, 85 тыс. минометов, более 34 млн мин и снарядов. Каждый восьмой советский самолет и каждый десятый снаряд или мина, выпущенные по врагу, были сделаны руками московских рабочих».
Также мэр рассказал как промышленность столицы, город оказывают помощь, какой вносят вклад в Специальной военной операции (СВО).
«Рассказываю и о том, как сегодня формируется тыл армии России, сколько тысяч москвичей стали участниками специальной военной операции, какую социальную поддержку получают их близкие», написал мэр.
«Сегодня наша цель – сделать все, что в наших силах, для укрепления экономики и поддержки Вооруженных Сил. И тогда – как и 80 лет назад, Победа будет за нами», заключил статью Собянин.
5 мая Президент России Владимир Путин провел в Кремле 5 мая рабочую встречу с мэром Москвы Сергеем Собяниным на которой обсуждались вопросы экономики, промышленности, строительства и модернизации инфраструктурных объектов столицы. Путин, обращаясь в начале встречи к мэру столицы отметил, что «Москва традиционно демонстрирует очень хорошие показатели практически по всем направлениям, в том числе по инвестициям». «Доля Москвы в экономике страны тоже существенна – свыше 21 процента», - также отметил Президент
.
«Главное богатство Москвы — это люди
», — подчеркнул Мэр Москвы Сергей Собянин, выступая 26 апреля вечером в Манеже на Просветительском марафоне Знание.Первые в Москве.
«Москва — город-герой, здесь живут люди, которые привыкли побеждать. И я думаю, что сегодня главная задача Москвы и москвичей — оставаться локомотивом развития России, создавать такую экономику, чтобы нашу страну было невозможно победить ни санкциями, ни пандемией, ни военными действиями», — сказал Сергей Собянин.
8 мая 1965 г., президиумом Верховного Совета СССР были утверждены статусы «Город-герой» и «Крепость-герой».
Согласно закону, городам-героям вручался орден Ленина, медаль «Золотая звезда» и грамота президиума ВС СССР. Кроме того, в них устанавливались обелиски с текстом указа о присвоении почетного звания, а также с изображением полученных наград. 8 мая 1965 г. вышли пять указов президиума ВС СССР о вручении наград городам-героям Ленинграду, Волгограду, Киеву, Севастополю, Одессе. В тот же день Москве было присвоено почетное звание «Город-герой», а Брестской крепости - «Крепость-герой» с вручением орденов Ленина и медали «Золотая звезда».
Накануне, 7 мая. Президент РФ Владимир Путин направил приветствие участникам форума городов-героев России и Белоруссии, отметив, что подвиг советского народа навсегда останется в сердцах благодарных потомков.
«Это представительное мероприятие, посвященное памяти героических защитников Отечества, проходит в канун священного для наших братских народов праздника - Дня Победы в Великой Отечественной войне. Восемь десятилетий назад наши отцы, деды и прадеды ценой неимоверных усилий и огромных жертв не только отстояли родную землю, но и спасли Европу и весь мир от нацистского порабощения. Подвиг советского народа-победителя навсегда вписан в историю человечества и останется в сердцах благодарных потомков», - говорится в телеграмме, опубликованной на сайте Кремля.
Глава государства отметил, что за особые заслуги в защите общей Родины от захватчиков 12 городов Советского Союза - Москва и Минск, Ленинград и Сталинград, Севастополь и Киев, Одесса и Керчь, Новороссийск и Тула, Мурманск и Смоленск - были удостоены звания «Город-герой». Звание «Крепость-герой» было присуждено Брестской крепости, которая первой приняла на себя удар врага.
В 2025 году отмечается 80-летний юбилей Победы в Великой Отечественной войне. Москву по случаю празднования 9 мая планируют посетить председатель КНР Си Цзиньпин
, президенты Венесуэлы, Бразилии и Сербии Николас Мадуро, Луис Инасиу Лула да Силва и Александр Вучич, а также премьер Словакии Роберт Фицо, президент Республики Сербской Боснии и Герцеговины Милорад Додик. Кроме того, на парад Победы планируют приехать белорусский лидер Александр Лукашенко, президенты Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана и Таджикистана Ильхам Алиев, Касым-Жомарт Токаев, Садыр Жапаров, Шавкат Мирзиёев и Эмомали Рахмон.
фото: сайт-блог мэра Москвы Сергея Собянина