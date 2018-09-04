4 сентября. Mossovetinfo.ru – Стеклянный мост станет частью северного терминала станции МЦК «ЗИЛ» и свяжет станцию с парком «Тюфелева роща», сообщает портал mos.ru.



Северный терминал будет представлять из себя трехэтажное здание с застекленным фасадом. На первом этаже разместятся билетные кассы и турникеты, а также лифты и лестницы с пандусами, на втором этаже появятся магазины и кафе, а также служебные помещения. С третьего этажа можно будет попасть на стеклянным мост, который свяжет станцию с парком «Тюфелева роща».



Мост будет иметь протяженность в 45 метров, и высоту в 7 метров. Он пройдет над оживленной автодорогой. Предполагается, что с моста будет открываться панорамный вид на зеленую зону.