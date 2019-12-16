16 декабря. Mossovetinfo.ru – В районе Северное Тушино завершается строительство дома по программе реновации жилья, дом сдадут в эксплуатацию в 2020 году, сообщается на официальном сайте Стрйокомплекса Москвы.
Односекционный дом строится на улице Свободы. В нем будет 161 квартира: 20 однокомнатных, 121 двухкомнатная и 20 трехкомнатных.
Первый этаж дома будет нежилым, там разместят помещения общественного назначения. В вестибюле будут обустроены комната консьержа, помещение для колясок, кладовая для уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков. Также в здании установят пассажирские лифты грузоподъемностью 450 и 1000 килограммов.
Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома высадят деревья и кустарники, обустроят детскую и спортивную площадки, места для отдыха.
В настоящее время строительство основных конструкция здания уже закончено, завершается отделка фасадов, началась чистовая отделка квартир.
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