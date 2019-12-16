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Город (Москва и область)     16.12.2019 10:48

Строительство дома по реновации в Северном Тушине завершат в 2020 году

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Теги:  программа реновации жилья  Северное Тушино  реновация жилья  строительство  программа реновации 

16 декабря. Mossovetinfo.ru – В районе Северное Тушино завершается строительство дома по программе реновации жилья, дом сдадут в эксплуатацию в 2020 году, сообщается на официальном сайте Стрйокомплекса Москвы.

Односекционный дом строится на улице Свободы. В нем будет 161 квартира: 20 однокомнатных, 121 двухкомнатная и 20 трехкомнатных.

Первый этаж дома будет нежилым, там разместят помещения общественного назначения. В вестибюле будут обустроены комната консьержа, помещение для колясок, кладовая для уборочного инвентаря, зона почтовых ящиков. Также в здании установят пассажирские лифты грузоподъемностью 450 и 1000 килограммов.

Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, возле дома высадят деревья и кустарники, обустроят детскую и спортивную площадки, места для отдыха.

В настоящее время строительство основных конструкция здания уже закончено, завершается отделка фасадов, началась чистовая отделка квартир.


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Карта места

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Теги: 
программа реновации жилья  Северное Тушино  реновация жилья  строительство  программа реновации 

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