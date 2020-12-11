11 декабря. Mossovetinfo.ru - Строительство новых дорог и создание транспортного каркаса позволило улучшить экологическую ситуацию в Москве, сообщил в интервью «BFM.RU» глава столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды Антон Кульбачевский.



По словам Кульбачевского, создание нового транспортного каркаса позволило за 10 лет кардинально переломить проблему загрязнения воздуха выбросами автотранспорта. Строительство хордовых магистралей, развязок, эстакад, организация бессветофорного режима позволило увеличить связность дорог, что привело к уменьшению перепробега машин, а также к повышению скорости движения.



«Привычная для 2000-х годов ситуация, когда весь город стоял в «чадящих пробках», окончательно ушла в прошлое», - заявил Кульбачевский.



В результате с 2011 года в Москве резко снизилось содержание вредных веществ в воздухе вблизи автотрасс: среднегодовые концентрации оксида углерода снизились в 3 раза, диоксида азота — в 1,3 раза, по оксиду азота и диоксиду серы — в 3,1.



Отдельно Кульбачевский рассказал о создании грузового каркаса. При том, что в общем количестве автотранспорта в Москве доля грузового транспорта составляет всего 8,7%, именно на грузовики приходится до 60% выбросов вредных веществ от автомобилей.



Грузовой каркас поэтапно формируется в Москве с 2014 года. Он позволяет оптимизировать движение грузового транспорта в городе, обеспечить минимальное движение грузового транспорта в непосредственной близости от жилья.



Также Кульбачевский прокомментировал развитие общественного транспорта в пользу отказа от поездок на личных автомобилях. По словам главы департамента, средние удельные выбросы на человека, которые едет в наземном общественном транспорте в 20 ниже, чем на человека, который едет в личном автомобиле. Запланированный переход на электробусы еще больше увеличит этот разрыв.



Развитие дорожной сети, строительство новых дорог позволило значительно увеличить скорость движения наземного общественного транспорта. В результате среднее время в пути от МКАД до центра Москвы на общественном транспорте сократилось с 67 минут в 2010 году, до 56 минут в 2019 году. Это позволило повысить востребованность общественного транспорта. С учетом метро и МЦК, доля общественного транспорта в перевозках выросла за 10 лет с 62 до 70%.



Кульбачевский отметил, что в условиях мегаполиса строительство новых дорог никогда не бывает беспроблемным. И ради общих интересов города иногда приходится нарушать локальные интересы отдельных городских территорий. Тем не менее, строительство новых дорог, создание более коротких маршрутов, развитие общественного транспорта, позволяет обеспечить хорошие условия движения и улучшает экологическую ситуацию в городе в целом.