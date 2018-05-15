15 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве началось строительство станции «Терехово» Большой кольцевой линии метро, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Станция «Терехово» будет расположена на территории Мневниковской поймы и станет частью западного участка БКЛ от станции «Мневники» до станции «Можайская». Строительство данного участка планируется завершить в 2021 году.



Первый участок БКЛ от станции «Петровский парк» до станции «Деловой центр» был открыт в феврале 2018 года.