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Город (Москва и область)     15.05.2018, 12:48

Строительство станции метро «Терехово» началось в Москве

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Теги:  метро  строительство  БКЛ 

15 мая. Mossovetinfo.ru – В Москве началось строительство станции «Терехово» Большой кольцевой линии метро, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Станция «Терехово» будет расположена на территории Мневниковской поймы и станет частью западного участка БКЛ от станции «Мневники» до станции «Можайская». Строительство данного участка планируется завершить в 2021 году.

Первый участок БКЛ от станции «Петровский парк» до станции «Деловой центр» был открыт в феврале 2018 года.


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Карта места

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Теги: 
метро  строительство  БКЛ 

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