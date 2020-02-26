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Город (Москва и область)     26.02.2020 16:09

Строительство станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро началось в Москве

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Теги:  метро  строительство  Солнцевская линия 

26 февраля. Mossovefinfo.ru – В Москве началось строительство станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.

Станция «Пыхтино» будет расположена в поселении Внуковское и станет частью нового участка Солнцевской линии метро, на котором помимо «Пыхтино» будет расположена еще станция «Внуково». Последняя станция будет интегрирована с инфраструктурой одноименного аэропорта и железной дорогой.

В настоящее время идет ограждение котлована будущей станции. Завершить строительство нового участка метро планируется в 2022 году.


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Теги: 
метро  строительство  Солнцевская линия 

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