26 февраля. Mossovefinfo.ru – В Москве началось строительство станции «Пыхтино» Солнцевской линии метро, сообщается на официальном сайте Стройкомплекса Москвы.



Станция «Пыхтино» будет расположена в поселении Внуковское и станет частью нового участка Солнцевской линии метро, на котором помимо «Пыхтино» будет расположена еще станция «Внуково». Последняя станция будет интегрирована с инфраструктурой одноименного аэропорта и железной дорогой.



В настоящее время идет ограждение котлована будущей станции. Завершить строительство нового участка метро планируется в 2022 году.