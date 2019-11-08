8 ноября. Mossovetinfo.ru – В районе Бирюлево Западное началось строительство трех жилых домов в рамках программы реновации жилья, сообщили ИА «Моссовет» в пресс-службе департамента строительства Москвы.



Три монолитных односекционных дома будут построены в Харьковском проезде по индивидуальному проекту. В общей сложности в трех зданиях будет 312 квартир: 80 однокомнатных, 208 двухкомнатных и 24 трехкомнатных. Две однокомнатные и две двухкомнатные квартиры будут приспособлены для маломобильных граждан.



Первые этажи домов будут нежилыми, в них разместятся магазины, салоны красоты, помещения социального и культурного назначения, а также центр информирования населения.



В вестибюлях домов будут обустроены помещения для колясок, комнаты консьержей, помещения для хранения уборочного инвентаря, зоны почтовых ящиков. В каждом подъезде установят по два пассажирских лифта грузоподъемностью в 400 и 1000 килограммов. Полы в вестибюлях и лифтовых холлах будут обустроены на одном уровне с землей, чтобы маломобильные жильцы и мамы с колясками могли без проблем попасть в дом.



Все дома будут оборудованы системами охраны входов, видеонаблюдения, контроля и управления доступом, оповещения и управления эвакуацией при пожаре, пожарной сигнализацией.



Прилегающая территория будет благоустроена и озеленена, возле домов появятся детская и спортивная площадки, а также места для отдыха.



В настоящее время на стройплощадке выполнены подготовительные работы, строители приступили к устройству фундаментной плиты. Ввести дома в строй планируется в 2021 году.