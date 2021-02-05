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Город (Москва и область)     05.02.2021 14:05

Студенты московских вузов вернутся к очному обучению 8 февраля

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Теги:  ВУЗы  суденты  обучение 

4 февраля. Mossovetinfo.ru – Студенты московских ВУЗов вернуться к очному обучению с 8 февраля, соответствующий указ подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Также с 8 февраля будут разблокированы транспортные карты студентов, для обеспечения льготного и бесплатного проезда.

В Москве студенты ВУЗов были переведены на дистанционное обучение с 13 ноября 2020 года. Также на дистанционное обучение были переведены школьники старших классов, однако с 18 января они вернулись к очному обучению. .

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Теги: 
ВУЗы  суденты  обучение 

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