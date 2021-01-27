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Город (Москва и область)     27.01.2021 18:10

Субсидии на оплату ЖКУ в Москве будут продлеваться автоматически до 1 апреля

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Теги:  ЖКУ  оплата счетов  субсидии 

27 января. Mossovetinfo.ru – Субсидии на оплату жилищно-коммунальных услуг (ЖКУ) в Москве будут продлеваться автоматически до1 апреля, соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин, сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков.

Субсидии на оплату ЖКУ получают семьи, которые тратят на это более 10% совокупного дохода. Бирюков напомнил, что ранее эта мера поддержки из-за пандемии коронавируса была автоматически продлена до конца 2020 года, теперь снова решено продлить субсидии автоматически до 1 апреля.

Ранее эта субсидия предоставлялась на шесть месяцев, после чего необходимо было предъявить документы об отсутствии задолженностей и об уровне доходов. С 1 января 2021 года процедура упрощена, теперь госорганы самостоятельно получают все необходимые документы через межведомственное электронное взаимодействие. Таким образом, получателям субсидии достаточно будет с 1 апреля вовремя подавать заявление.

Субсидией на оплату ЖКУ в Москве пользуются более 1 миллиона человек, из которых более 80% - пенсионеры.

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Теги: 
ЖКУ  оплата счетов  субсидии 

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